СМИ: компания Hyunday может построить новые энергоблоки на АЭС «Козлодуй» в Болгарии

В январе 2023 года депутаты парламента обязали болгарский кабмин провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новых ядерных реакторов по технологии АР1000, после чего правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на территории АЭС «Козлодуй» двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000 (американский двухконтурный ядерный реактор поколения III+, разработанный компанией Westinghouse). Министр энергетики Румен Радев уточнил, что перед строителями поставлена задача иметь к 2034 году подключенный к сети и работающий седьмой энергоблок АЭС, а еще через 2−3 года — восьмой энергоблок. Была заявлена ориентировочная стоимость энергоблоков — около $14 млрд.