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СМИ: компания Hyunday может построить новые энергоблоки на АЭС «Козлодуй» в Болгарии

СОФИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Компания Hyunday Engineering & Construction может стать строителем седьмого и восьмого энергоблоков АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Как сообщает газета 24 Chasa, специальная комиссия, созданная руководством АЭС, рассмотрела заявки пяти компаний, которые выразили желание строить энергоблоки, но лишь документы Hyunday Engineering & Construction были признаны соответствующими заявленным требованиям.
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что кандидаты должны были продемонстрировать опыт строительства и ввода в эксплуатацию минимум двух атомных энергоблоков или обеспечить за последние 15 лет поставку и установку оборудования для двух энергоблоков, а также иметь финансовый оборот в размере не менее $6 млрд за период с 2018 по 2022 год.

Окончательное решение по итогам конкурсной процедуры должно принять министерство энергетики, после чего начнется очередной раунд переговоров.

В январе 2023 года депутаты парламента обязали болгарский кабмин провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новых ядерных реакторов по технологии АР1000, после чего правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на территории АЭС «Козлодуй» двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000 (американский двухконтурный ядерный реактор поколения III+, разработанный компанией Westinghouse). Министр энергетики Румен Радев уточнил, что перед строителями поставлена задача иметь к 2034 году подключенный к сети и работающий седьмой энергоблок АЭС, а еще через 2−3 года — восьмой энергоблок. Была заявлена ориентировочная стоимость энергоблоков — около $14 млрд.