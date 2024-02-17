Общая сумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к ₽700 млрд

В общей сложности в российских арбитражных судах рассматриваются 98 исков к бельгийскому депозитарию Euroclear и люксембургскому Clearstream, в том числе три коллективных.
Частные и институциональные инвесторы подают иски к европейским депозитариям, которые заблокировали ценные бумаги, с осени 2022 года. Среди них есть и уже завершенные разбирательства. Так, первым дело у Euroclear выиграл банк «Санкт-Петербург». В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал Euroclear выплатить банку $107,1 млн и €489 тыс.
Удовлетворения исков на совокупные ₽10 млрд частично или полностью в российском арбитраже первой инстанции также на текущий момент добились:
- МТС-Банк — в первой инстанции добился частичного удовлетворения требований. Суд постановил взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу ПАО «МТС-Банк» $35,6 млн и ₽187,7 тыс. расходов по уплате госпошлины. Первоначальная сумма иска составляла $37,9 млн, в нее входили $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. И истец, и ответчик не согласны с решением суда первой инстанции. Их жалобы рассматривает апелляционный суд.
- Управляющая компания «Лидер» — в первой инстанции полностью удовлетворены требования в размере ₽122,5 млн и ₽200 тыс. по уплате пошлины. Представители Euroclear Bank подали апелляционную жалобу на это решение.
- Росбанк — суд первой инстанции полностью удовлетворил требования банка о взыскании с Euroclear Bank ₽98,2 млн, $57,99 млн по курсу ЦБ на дату исполнения решения суда, а также судебные расходы по оплате госпошлины ₽200 тыс. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.
- Инвестбанк «Синара» — иск удовлетворен полностью в первой инстанции, суд постановил взыскать с Euroclear $11,4 млн и ₽200 тыс. рублей пошлины.
- «Объединенная управляющая компания» — иск удовлетворен частично, однако, какая часть требований удовлетворена, неизвестно, так как дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Первоначально истец требовал взыскать с истца ₽104,1 тыс.
- Россельхозбанк — одержал победу в суде первой инстанции над Clearstream Banking S.A. Суд постановил полностью удовлетворить требования о взыскании с люксембургского депозитария $2,5 млн, 3,1 тыс. швейцарских франков и ₽339,9 тыс.
Проиграли суды первой инстанции два частных инвестора:
- Павел Корниенко обратился с исковым заявлением к Clearstream Banking S.A. с участием третьих лиц — ООО «Цифра Брокер», ПАО «СПБ Банк» и НКО АО НРД — о взыскании $23,2 тыс. Суд отказал ему в удовлетворении требований.
- Олег Гузенко требовал солидарного взыскания с ответчиков Euroclear, Clearstream, «СПБ Банка», «Открытие Брокера», НРД, «Инвестиционной палаты» ₽1,4 млн, причем он был единственным из всех истцов, кто в сумму требований включил возмещение морального вреда в размере ₽100 тыс. Суд ему отказал по всем требованиям полностью.
Трое частных инвесторов отказались от исков самостоятельно.
В 2023 году Euroclear заработал €4,4 млрд на инвестировании активов, которые были заморожены из-за санкций ЕС. По оценкам исполнительного директора бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри, в 2024 году Euroclear может получить аналогичную прибыль или даже больше, если процентные ставки не будут меняться. По сообщениям иностранных СМИ, страны G7 разрабатывают план по использованию замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины. Глава европейского депозитария предупредила, что подобная конфискация активов подорвет доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте. При этом она не видит препятствий для использования прибыли, полученной от российских активов.
В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, Euroclear и Clearstream, обеспечивающие проведение трансграничных сделок с ценными бумагами и международных расчетов, в одностороннем порядке приостановили обслуживание российского Национального расчетного депозитария и его российских контрагентов. В июне 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. В результате российские инвесторы лишились возможности распоряжаться принадлежащими им иностранными активами или получать по ним доходы, если в цепочке их хранения присутствует НРД.
Блокировка затронула 5 млн россиян. Стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд по состоянию на июль 2022 года, сообщал зампред ЦБ Филипп Габуния.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. Доступ к части заблокированных активов удалось вернуть благодаря различным мерам, принятым финансовыми властями, в том числе, через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций. В декабре 2023 года начались выплаты купонов, дивидендов и погашений по 665-ому указу президента, также идет подготовка к реализации 844-ого указа об обмене заблокированных портфелей до ₽100 тыс.