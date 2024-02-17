Общая сумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к ₽700 млрд

В 2023 году Euroclear заработал €4,4 млрд на инвестировании активов, которые были заморожены из-за санкций ЕС. По оценкам исполнительного директора бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри, в 2024 году Euroclear может получить аналогичную прибыль или даже больше, если процентные ставки не будут меняться. По сообщениям иностранных СМИ, страны G7 разрабатывают план по использованию замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины. Глава европейского депозитария предупредила, что подобная конфискация активов подорвет доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте. При этом она не видит препятствий для использования прибыли, полученной от российских активов.