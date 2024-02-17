Объем инвестиций «Россети Кубань» по итогам 2023 года составил 18,2 млрд рублей

Так, «Россети Кубань» в 2023 году инвестировали 18,2 млрд рублей и ввели более 1 тыс. км линий электропередачи. В числе крупнейших проектов в Краснодарском крае — реконструкция энергообъектов в Сочинском энергорайоне, строительство подстанции 110 кВ «Ясная» в Лабинском районе, которая позволила обеспечить выдачу мощности в сеть новой солнечной генерации. В Адыгее продолжилась работа по электроснабжению всесезонного курорта «Лагонаки».