Объем инвестиций «Россети Кубань» по итогам 2023 года составил 18,2 млрд рублей

В зоне ответственности «Россети Кубань» находятся Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральная территория «Сириус». Глава электросетевого холдинга отметил положительную динамику производственных показателей компании и активную работу по проектам, нацеленным на развитие регионов.
«Наша ключевая задача — надежная передача электроэнергии потребителям. В прошлом году “Россети Кубань” сократили число технологических нарушений, позитивный тренд необходимо сохранить. Кроме того, приоритетом компании является электроснабжение мероприятий федерального и международного значения, включая предстоящий Всемирный фестиваль молодежи», — сказал Рюмин, слова которого приводит компания.
Так, «Россети Кубань» в 2023 году инвестировали 18,2 млрд рублей и ввели более 1 тыс. км линий электропередачи. В числе крупнейших проектов в Краснодарском крае — реконструкция энергообъектов в Сочинском энергорайоне, строительство подстанции 110 кВ «Ясная» в Лабинском районе, которая позволила обеспечить выдачу мощности в сеть новой солнечной генерации. В Адыгее продолжилась работа по электроснабжению всесезонного курорта «Лагонаки».
Кроме того, «Россети Кубань» в 2023 году подключили к сетям более 35 тыс. новых потребителей с общим объемом присоединения почти 850 МВт.
О компании
«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.