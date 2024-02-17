Объем госзакупок у МСП Калмыкии за 2023 год вырос до 2,5 млрд рублей

«В Калмыкии объем закупок товаров и услуг у малого бизнеса в 2023 году составил почти 2,5 млрд рублей. Этот показатель вырос на 114,85% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о динамичном развитии и возможностях, которые открываются для малого и среднего предпринимательства в регионе», — говорится в сообщении.