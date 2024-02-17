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Объем госзакупок у МСП Калмыкии за 2023 год вырос до 2,5 млрд рублей

ЭЛИСТА, 17 февраля. /ТАСС/. Госкомпании закупили за 2023 год у малого и среднего бизнеса Калмыкии товары и услуги на 2,5 млрд рублей, что на 15% превышает показатели 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства экономики и торговли республики.
Источник: Reuters

«В Калмыкии объем закупок товаров и услуг у малого бизнеса в 2023 году составил почти 2,5 млрд рублей. Этот показатель вырос на 114,85% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о динамичном развитии и возможностях, которые открываются для малого и среднего предпринимательства в регионе», — говорится в сообщении.

Более 340 малых и средних предприятий в регионе стали поставщиками для государственных заказчиков.

В 2023 году госкомпании России закупили у малых и средних предприятий товары и услуги на рекордные 8 трлн рублей. Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков является мерой господдержки, реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал ТАСС, что господдержка МСП, открытие новых предприятий поспособствовали увеличению количества предпринимателей в Калмыкии за минувший год на 70%, сейчас их более 20 тыс. За последний год в регионе запустили четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси мощностью до 70−80 тонн в сутки каждый, успешно работают завод по производству макаронных изделий, комбикормов. Началось производство мягкой мебели, одежды, сувениров.