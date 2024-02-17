Объем госзакупок у МСП Калмыкии за 2023 год вырос до 2,5 млрд рублей

«В Калмыкии объем закупок товаров и услуг у малого бизнеса в 2023 году составил почти 2,5 млрд рублей. Этот показатель вырос на 114,85% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о динамичном развитии и возможностях, которые открываются для малого и среднего предпринимательства в регионе», — говорится в сообщении.
Более 340 малых и средних предприятий в регионе стали поставщиками для государственных заказчиков.
В 2023 году госкомпании России закупили у малых и средних предприятий товары и услуги на рекордные 8 трлн рублей. Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков является мерой господдержки, реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал ТАСС, что господдержка МСП, открытие новых предприятий поспособствовали увеличению количества предпринимателей в Калмыкии за минувший год на 70%, сейчас их более 20 тыс. За последний год в регионе запустили четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси мощностью до 70−80 тонн в сутки каждый, успешно работают завод по производству макаронных изделий, комбикормов. Началось производство мягкой мебели, одежды, сувениров.