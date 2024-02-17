Кабмин одобрил льготы для патентных поверенных в Донбассе и Новороссии

Законопроект предполагает освобождение до 2026 года патентных поверенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях от платы за квалификационный экзамен. Кроме того, таким специалистам не нужно будет в течение этого срока подтверждать свой опыт работы в сфере.