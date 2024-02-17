Кабмин одобрил льготы для патентных поверенных в Донбассе и Новороссии

«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменения в Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и внести его в Государственную думу в установленном порядке”, — приводится формулировка решения правительства.
Законопроект предполагает освобождение до 2026 года патентных поверенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях от платы за квалификационный экзамен. Кроме того, таким специалистам не нужно будет в течение этого срока подтверждать свой опыт работы в сфере.
На заседании правительства 15 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал важность льготы, поскольку сбор за проведение аттестации составляет 15 тыс. рублей. При этом в регионах Донбасса и Новороссии активны изобретатели: только за 2023 год оттуда поступило несколько сот тысяч заявок на регистрацию уникальных разработок. Предлагаемые поправки в законодательство призваны еще более увеличить их число, чтобы поддержать технологический суверенитет России, указывал Мишустин.