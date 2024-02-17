Италия подписала с Украиной соглашение об инвестициях €100 млн в энергетику страны

«На эти средства Италия окажет поддержку “Укргидроэнерго”, главной гидроэнергетической компании Украины. Итальянский кредит станет неотъемлемой частью программы общей стоимостью €200 млн, из которых €100 млнбудут предоставлены непосредственно ЕБРР — в пользу украинской госкомпании», — говорится в сообщении. Подписание состоялось на Мюнхенской конференции.
«Италия поддерживает Украину с самого начала российской агрессии, и сегодня мы подтверждаем нашу готовность помочь нашим украинским друзьям также в стратегическом секторе энергетической инфраструктуры», — заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни. Он также напоминает, что помощь Украине останется приоритетом повестки в ходе нынешнего года председательства Рима в Группе семи.