Италия подписала с Украиной соглашение об инвестициях €100 млн в энергетику страны

«Италия поддерживает Украину с самого начала российской агрессии, и сегодня мы подтверждаем нашу готовность помочь нашим украинским друзьям также в стратегическом секторе энергетической инфраструктуры», — заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни. Он также напоминает, что помощь Украине останется приоритетом повестки в ходе нынешнего года председательства Рима в Группе семи.