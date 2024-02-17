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Италия подписала с Украиной соглашение об инвестициях €100 млн в энергетику страны

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Италия совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение с Украиной о поддержке энергетического сектора страны. Как сообщает МИД Италии, оно определяет условия субсидированного кредита в размере €100 млн из ресурсов специального фонда, которым управляет итальянское финансовое учреждение Cassa Depositi e Prestiti.
Источник: РИА "Новости"

«На эти средства Италия окажет поддержку “Укргидроэнерго”, главной гидроэнергетической компании Украины. Итальянский кредит станет неотъемлемой частью программы общей стоимостью €200 млн, из которых €100 млнбудут предоставлены непосредственно ЕБРР — в пользу украинской госкомпании», — говорится в сообщении. Подписание состоялось на Мюнхенской конференции.

«Италия поддерживает Украину с самого начала российской агрессии, и сегодня мы подтверждаем нашу готовность помочь нашим украинским друзьям также в стратегическом секторе энергетической инфраструктуры», — заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни. Он также напоминает, что помощь Украине останется приоритетом повестки в ходе нынешнего года председательства Рима в Группе семи.