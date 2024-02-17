Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист оценил, как будет вести себя курс рубля после решения Банка России

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие», дал прогноз Финансам Mail.ru по курсу валют на короткую торговую неделю.
Константин Церазов
Экономист
Источник: Freepik

Эксперт напомнил, что российская валюта дешевеет уже четыре недели подряд, но пока ее снижение носит локальный характер, т.к. курсы USDRUB, EURRUB и CNYRUB остаются внутри многомесячных диапазонов.

«Текущее ослабление российской валюты может объясняться тем, что инвесторы ждут сокращения поступлений экспортной валютной выручки (из-за логистических проблем и/или увеличения дисконта, с которым продается российская нефть)». — отметил он.

Тем не менее в самой ближайшей перспективе данный фактор вряд ли сможет спровоцировать выход курсов из устоявшихся диапазонов.

Поэтому следующую неделю USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут провести в коридорах 91−94, 97−101 и 12,50−12,90 соответственно.

В пянтцу, на первом в этом году заседании совета директоров, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Регулятор может начать ее снижать во II кв. (вероятно, во второй его половине), если к тому времени увидит достаточно свидетельств устойчивого замедления инфляции. К концу года она может опуститься в область 14%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».