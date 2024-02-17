Экономист оценил, как будет вести себя курс рубля после решения Банка России

Эксперт напомнил, что российская валюта дешевеет уже четыре недели подряд, но пока ее снижение носит локальный характер, т.к. курсы USDRUB, EURRUB и CNYRUB остаются внутри многомесячных диапазонов.
«Текущее ослабление российской валюты может объясняться тем, что инвесторы ждут сокращения поступлений экспортной валютной выручки (из-за логистических проблем и/или увеличения дисконта, с которым продается российская нефть)». — отметил он.
Тем не менее в самой ближайшей перспективе данный фактор вряд ли сможет спровоцировать выход курсов из устоявшихся диапазонов.
В пянтцу, на первом в этом году заседании совета директоров, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
Регулятор может начать ее снижать во II кв. (вероятно, во второй его половине), если к тому времени увидит достаточно свидетельств устойчивого замедления инфляции. К концу года она может опуститься в область 14%.
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