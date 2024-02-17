Аренда жилья в России на февральские праздники подорожала на 14%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Средние цены на посуточную аренду жилья в России выросли на февральские праздники на 14%, до 4 740 рублей в день, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
«Спрос на бронирования на февральские праздники высокий, но мы видим, что хозяева не стали сильно повышать цены. На 14%, до 4 740 рублей за сутки, выросли цены на аренду посуточного жилья в целом по России по сравнению с прошлым годом. А если сравнивать с обычными днями февраля, стоимость аренды на праздники дороже в среднем всего на 5%», — сказал собеседник агентства.
По данным аналитиков сервиса, в среднем туристы бронируют жилье на трое суток — на все праздничные дни с 23 по 25 февраля, и тратят на аренду 12 750 рублей. Это на 21% больше, чем было на прошлые праздники.
Дешевле всего из популярных направлений аренда жилья стоит на февральские праздники в Калининграде — 2 820 рублей за сутки (прирост за год 8%), Санкт-Петербурге — 3 340 рублей (-3%) и Екатеринбурге — 3 465 рублей (+22%). Самое дорогая аренда зафиксирована в Шерегеше — 9 160 рублей за сутки (+24%), Кировске — 5 070 рублей (+11%) и Москве — 4 860 рублей (+19%). В Нижнем Новгороде жилье можно арендовать в среднем за 4 670 рублей за сутки (+11%), Ярославле — за 4 470 рублей за сутки (+2%), Казани — за 3 960 рублей (+11%), в Екатеринбурге — за 3 470 рублей (+22%).
«Практически во всех популярных туристических местах за год выросли цены. Сильнее всего — на 24% в Шерегеше. А вот Санкт-Петербург стал единственным направлением, где цены, хоть ненамного, на 3%, но упали. Это связано с высокой конкуренцией и большими объемами предложения посуточного жилья в городе», — прокомментировал Кузнецов.
Лидерами по числу бронирований на праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в число востребованных мест вошли Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Кировск, Шерегеш, Нижний Новгород. «В целом ажиотажного спроса по каким-либо направлениям нет. Мало вариантов осталось только на горнолыжных курортах — Шерегеше и Кировске. Но это связано скорее не с праздником, а с разгаром сезона у любителей покататься на лыжах», — добавил Кузнецов.