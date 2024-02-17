Аренда жилья в России на февральские праздники подорожала на 14%

«Спрос на бронирования на февральские праздники высокий, но мы видим, что хозяева не стали сильно повышать цены. На 14%, до 4 740 рублей за сутки, выросли цены на аренду посуточного жилья в целом по России по сравнению с прошлым годом. А если сравнивать с обычными днями февраля, стоимость аренды на праздники дороже в среднем всего на 5%», — сказал собеседник агентства.