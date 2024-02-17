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Аналитики назвали самый дорогой город Подмосковья

250 тысяч рублей достигла стоимость квадратного метра в новостройках Реутова, фактически приблизившись к московской. В этом городе прирост цены за год составил 13,6%. А самым дешевым городом, расположенным в ближнем Подмосковье, стало Лыткарино — 144 тысячи рублей за «квадрат», минус один процент за год.
Источник: Агентство «Москва»

Эксперты портала «Мир квартир» проанализировали стоимость новостроек в семнадцати городах — спутниках российской столицы. С февраля прошлого года квадратный метр в самых популярных у покупателей городах области подрос на 7%, а стоимость квартиры — на 6,3%.

— Жилье в городах — спутниках Москвы на 45% дешевле, чем в пределах МКАДа. Из-за этого в течение последних месяцев наблюдается переток спроса с рынка столичных новостроек на рынок областных — главным образом, в ближнюю зону, — говорит гендиректор компании Павел Луценко. — Условия по льготным программам ужесточаются, ипотека дорожает, и покупатели стараются уложиться по возможности в меньший бюджет.

Квартира в самых дорогих городах — спутниках Москвы обойдется покупателям не меньше, чем в десять миллионов рублей. Реутов: 250 тысяч рублей за квадрат и 11,3 миллиона за жилье в среднем. Долгопрудный: 233 тысячи (плюс 15% за год), 11,2 миллиона рублей соответственно. Красногорск: 227 тысяч (плюс 5,5% за год) и 10,5 миллиона рублей.

Любопытно, что пафосное Одинцово оказалось аж на восьмом месте рейтинга. Квадратный метр в городе стоит 208 тысяч рублей, квартира — 9,3 миллиона. А, например, совсем не пафосные Котельники заняли седьмую строчку: 210 тысяч за «квадрат» и 8,9 миллиона рублей за квартиру в среднем (за счет относительно маленького метража).

Самые дешевые предложения — в Лыткарине, в Домодедове и в Щелкове. В первом городе квадрат обойдется в 144 тысячи, жилье — в 5,7 миллиона рублей. Во втором — в 150 тысяч и 7,2 миллиона соответственно, в третьем — тоже в 150 тысяч и в 8,7 миллиона рублей (за счет больших площадей квартир в среднем).