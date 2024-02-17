Аналитики назвали самый дорогой город Подмосковья

Эксперты портала «Мир квартир» проанализировали стоимость новостроек в семнадцати городах — спутниках российской столицы. С февраля прошлого года квадратный метр в самых популярных у покупателей городах области подрос на 7%, а стоимость квартиры — на 6,3%.
Квартира в самых дорогих городах — спутниках Москвы обойдется покупателям не меньше, чем в десять миллионов рублей. Реутов: 250 тысяч рублей за квадрат и 11,3 миллиона за жилье в среднем. Долгопрудный: 233 тысячи (плюс 15% за год), 11,2 миллиона рублей соответственно. Красногорск: 227 тысяч (плюс 5,5% за год) и 10,5 миллиона рублей.
Любопытно, что пафосное Одинцово оказалось аж на восьмом месте рейтинга. Квадратный метр в городе стоит 208 тысяч рублей, квартира — 9,3 миллиона. А, например, совсем не пафосные Котельники заняли седьмую строчку: 210 тысяч за «квадрат» и 8,9 миллиона рублей за квартиру в среднем (за счет относительно маленького метража).
Самые дешевые предложения — в Лыткарине, в Домодедове и в Щелкове. В первом городе квадрат обойдется в 144 тысячи, жилье — в 5,7 миллиона рублей. Во втором — в 150 тысяч и 7,2 миллиона соответственно, в третьем — тоже в 150 тысяч и в 8,7 миллиона рублей (за счет больших площадей квартир в среднем).