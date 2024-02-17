Аналитики назвали самый дорогой город Подмосковья

Самые дешевые предложения — в Лыткарине, в Домодедове и в Щелкове. В первом городе квадрат обойдется в 144 тысячи, жилье — в 5,7 миллиона рублей. Во втором — в 150 тысяч и 7,2 миллиона соответственно, в третьем — тоже в 150 тысяч и в 8,7 миллиона рублей (за счет больших площадей квартир в среднем).