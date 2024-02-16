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Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Источник: Reuters

Он напомнил, что сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.

«Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости», — пояснил юрист.

С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки, заключил юрист.