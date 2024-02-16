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Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил журналистам во Владивостоке временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
Источник: РИА "Новости"

«Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост — 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт, это на 14% больше, чем в предыдущем году», — сказал Давыдов.

Он отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке собрано 1 триллион 58 миллиардов рублей таможенных платежей.

«Это исторический рекорд. Это говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на юг состоялся. Таможенные органы делают все, чтобы обеспечить быстрое отправление товаров в дальневосточных пунктах пропуска и портах», — отметил Давыдов.