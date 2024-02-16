Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн

«Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост — 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт, это на 14% больше, чем в предыдущем году», — сказал Давыдов.