Сотовые операторы помогут банкам выявлять дропперов

15 февраля стало известно, что национальная система платежных карт (НСПК) модифицирует систему индикаторов подозрительных операций (ИПО) в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник в рамках форума «Кибербезопасность в финансах». По оценке организации, изменения помогут вдвое увеличить эффективность противодействия мошенничеству. СБП все чаще используется мошенниками для вывода средств со счетов клиентов, сказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его мнению, ИПО нужно обновить. «Сейчас этот инструмент неэффективный. Его можно развивать как в сторону очернения транзакций, так и в сторону обеления», — сообщил он на форуме.