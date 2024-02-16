Сотовые операторы помогут банкам выявлять дропперов

Мобильные операторы предлагают кредитным организациям сервис для вычисления потенциальных мошенников среди клиентов, узнал «Коммерсант». Компания МТС запустила сервис для банков и МФО по проверке физических лиц перед оказанием услуг, одной из задач которого является определение потенциальных дропперов, сообщили в МТС. У «Билайна» тоже есть такие услуги, отметили в «Вымпелкоме». В Tele2 планируется запуск такой программы как среди своих абонентов, так и клиентов других операторов связи.
Дропперы — это люди, которые участвуют в мошеннической схеме, предоставляя злоумышленникам доступ к своему банковскому счету для снятия или перевода похищенных средств. Такой человек часто не является инициатором преступления, а выполняет указания за деньги.
В МТС уточнили, что после ввода номера телефона в приложении или онлайн банк отправляет данные клиента оператору на проверку наличия «подозрительных паттернов поведения». А точнее на частоту смены SIM-карт и посещаемых интернет-ресурсов. Такая проверка осуществляется при помощи скоринговых моделей включая клиентов других операторов. Внутри сервиса присутствуют файлы, которые обучены распознаванию определенных типов закономерностей, которые в данной ситуации оценивают паттерны поведения и способны распознать подозрительные действия, объяснили в «Вымпелкоме».
Одним из ключевых признаков дроппера является частая смена SIM-карт за короткий период времени, в том числе в разных регионах, или отсутствие привязки номера к интернет-банку, пояснила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова.
Эксперты Tele2 и RTM Group сошлись во мнении, что качество проверок данных среди клиентов других операторов ухудшается из-за того, что клиент, который выглядит ненадежным для одной связки оператор-банк, может выглядеть законопослушным для другого оператора и банка.
По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, ежедневно в России гражданам поступает около 15 миллионов попыток телефонных звонков от мошенников, в том числе с использованием новых фрод-технологий. Однако он отметил, что Сбербанк за раз смог заблокировать 15 тысяч карт дропперов.
15 февраля стало известно, что национальная система платежных карт (НСПК) модифицирует систему индикаторов подозрительных операций (ИПО) в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник в рамках форума «Кибербезопасность в финансах». По оценке организации, изменения помогут вдвое увеличить эффективность противодействия мошенничеству. СБП все чаще используется мошенниками для вывода средств со счетов клиентов, сказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его мнению, ИПО нужно обновить. «Сейчас этот инструмент неэффективный. Его можно развивать как в сторону очернения транзакций, так и в сторону обеления», — сообщил он на форуме.