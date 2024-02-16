Сколько будет стоить рубль после заседания ЦБ

В декабре-январе инфляция замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но всё ещё находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий.
Сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания.
Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов.
Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.
Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции.
Прогноз на следующие заседания
В целом риторика Банка России, на наш взгляд, несколько смягчилась по сравнению с предыдущим заседанием, отражая замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий. ЦБ сохранил фразу о продолжительном поддержании жёстких денежно-кредитных условий.
В то же время ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 13,5−15,5% с 12,5−14,5%. Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставки в этом году на уровне 15,1%.
В базовом сценарии мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабилизации курса рубля и жёстких денежно-кредитных условий. Поэтому мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 22 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.
Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнёт устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%
Влияние на рубль
Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 90−94 за доллар, 97−101 за евро и 12,4−13,0 за юань.
В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю. Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.
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