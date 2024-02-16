Сколько будет стоить рубль после заседания ЦБ



В декабре-январе инфляция замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но всё ещё находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий.



Сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания.



Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов.



Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.



Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции.