Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже не отреагировал на решение Банка России сохранить ставку на уровне 16% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,69%, до 92,89 рубля, евро — на 0,16%, до 99,46 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,735 рубля (-0,02%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.
Согласно данным на 13:38 мск, доллар незначительно замедлил рост до 0,47% и находился на уровне 92,68 рубля, евро торговался на уровне 99,48 рубля (+0,18%). Юань находился на отметке предыдущего закрытия и составлял 12,738 рубля.