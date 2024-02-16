Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,69%, до 92,89 рубля, евро — на 0,16%, до 99,46 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,735 рубля (-0,02%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.