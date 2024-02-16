Минфин США сообщил о росте вложений России в американские гособлигации

Расчеты Бюджетного управления Конгресса показывают, что к концу 2034 года госдолг США вырастет до 116 процентов от ВВП, а до конца этого года он достигнет 99 процентов. В начале января 2024 года его уровень превысил 34 триллиона долларов, за прошлый год он увеличился более чем на четыре триллиона.