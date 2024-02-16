Reuters: в США предрекли скачок курса доллара в случае победы Трампа на выборах

Приведенная оценка экспертов основана в том числе на данных о судьбе американской валюты по итогам двух предыдущих выборов главы государства, в которых участвовал Трамп. На те же пять процентов доллар рос в 2016 году, когда республиканец стал президентом, и снижался в 2020-м, когда он уступил кресло демократу Джо Байдену.
В Citi полагают, что Трамп будет уделять основное внимание расширению текущего режима подоходного налога, а также возможному дальнейшему снижению корпоративных налогов. Также ожидается, что приход республиканцев к власти окажет наибольшее влияние на рынки облигаций, поскольку, вероятно, приведет к снижению налогов, стимулированию экономики и торговым тарифам для таких конкурентов, как Китай.
Ранее Трамп в ходе своего одного из своих предвыборных выступлений пообещал не допустить создания в США цифровой валюты и заявил о намерении «защитить американцев от правительственной тирании», которая в случае появления нового вида долларов выразится в «абсолютном контроле над деньгами».