Reuters: в США предрекли скачок курса доллара в случае победы Трампа на выборах

Приведенная оценка экспертов основана в том числе на данных о судьбе американской валюты по итогам двух предыдущих выборов главы государства, в которых участвовал Трамп. На те же пять процентов доллар рос в 2016 году, когда республиканец стал президентом, и снижался в 2020-м, когда он уступил кресло демократу Джо Байдену.