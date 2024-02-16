Решение леди? О чем говорит шаг ЦБ

При этом, банки ожидали такого решения и заранее заложили сохранение ставки на текущем уровне в свою процентную политику. На наш взгляд, кредитные организации в ближайшее время будут менять процентную политику исходя из собственных моделей оценки потребности в ликвидности и возможностей по ее размещению.