Решение леди? О чем говорит шаг ЦБ

Данное решение регулятора выглядит логичным. В свете ситуации со стабилизацией инфляции и снижением инфляционных ожиданий нет особых поводов для дальнейшего ужесточения ДКП. Однако инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, что не позволяет регулятору перейти к циклу снижения ставки.
При этом, банки ожидали такого решения и заранее заложили сохранение ставки на текущем уровне в свою процентную политику. На наш взгляд, кредитные организации в ближайшее время будут менять процентную политику исходя из собственных моделей оценки потребности в ликвидности и возможностей по ее размещению.
Какого-то тренда в ставках в ближайшее время не ждем — ставки будут стабильными, а изменения отдельные банки в продуктовых линейках будут проводить точечно, исходя из собственных оценок.
Что же касается динамики рубля, то рынок также учел данный шаг, в результате чего мы не ожидаем существенной реакции национальной валюты на данное решение.
При этом в ближайшее время основными факторами для рубля будут стабильная ситуация в ценах на нефть и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что может поддержать рубль и способствовать возвращению пары доллар/рубль в диапазон 85 — 90 рублей.
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