Постоянный токен: РФ обсуждает со странами Африки и Мьянмой расчеты в ЦФА

С какими странами Россия обсуждает расчеты в ЦФА
Россия обсуждает с рядом стран использование ЦФА для торговых расчетов. В частности, такие дискуссии шли с Мьянмой и африканскими странами. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к крупному бизнес-объединению. Пока механизм законодательно не проработан ни в РФ, ни в дружественных государствах, добавил он. При этом он внесен в план законодательной деятельности правительства России на 2024 год, указал представитель бизнеса.
«Известия» изучили документ. Один из его пунктов — обеспечение возможности использовать цифровые права во внешнеторговой деятельности. Ответственными за подготовку проекта указаны Минфин, Банк России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления изменений в кабмин — ноябрь 2024-го, а внесение в Госдуму планируется в марте 2025-го. «Известия» направили запрос в Министерство финансов и ЦБ.
Справка «Известий»
ЦФА — это цифровые права (разновидность имущественных прав), записанные в виде программного кода в распределенном реестре. К ним не относятся криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. У них один эмитент. Российские ЦФА не обращаются ни на одной криптобирже. По закону, право выпуска ЦФА есть у операторов информационных систем. Чтобы получить такой статус, компания должна войти в специальный реестр ЦБ. ЦФА могут быть обеспечены различными активами, например, металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций.
В Ассоциации промышленного майнинга подтвердили, что прорабатывается вопрос использования ЦФА для международных расчетов. По словам советника директора организации Олега Ушакова, в качестве потенциальных партнеров назывались Мьянма и страны Африки, также упоминались Южная Америка и государства СНГ. Он добавил, что в ЦБ создали целое подразделение для этих целей — департамент международных расчетов.
То, что такие меры прорабатываются со странами Африки, подтвердил еще один источник в бизнес-кругах. Об активном обсуждении использования ЦФА для расчетов России со странами Индокитая (включая Мьянму), а также Южной Америкой и арабским Востоком рассказала и генсекретарь Международной торговой палаты в России ICC Russia Татьяна Монэгэн.
Скорее всего обсуждения идут с такими африканскими странами, как Мали, Нигер и Буркина-Фасо, считает доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Аду Яо Никэз. По его словам, эти страны ищут варианты выхода из Западноафриканского валютного союза, который контролируется Францией.
— Обсуждения по ЦФА могут вестись с теми странами Африки, которые имеют активные торговые отношения с Россией и открыты для сотрудничества в обход западных санкций. Возможные кандидаты — Ангола, Нигерия, ЮАР. К обсуждениям могут привлечь Зимбабве, Судан и Алжир, которые уже имеют предысторию сотрудничества с РФ в области энергетики и военно-технического комплекса, — поделился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Почему расчеты в ЦФА обсуждают именно с Мьянмой и странами Африки
Торговые отношения России и Мьянмы развиваются активно: по итогам 2023 года товарооборот между странами вырос в 2,7 раза до $200 млн, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. РФ поставляет в основном нефтепродукты, но есть интерес и в экспорте удобрений, машинно-технической и фармацевтической продукции.
— При этом Россия видит в Мьянме уникальную точку входа в Юго-Восточную Азию из-за ее месторасположения и логистики, потому что она граничит с Индией, Китаем, Таиландом, Малайзией, Бангладеш и Лаосом, — отметил эксперт.
В то же время товарооборот РФ со странами Африки в прошлом году увеличился почти на 50%, составив порядка $16,5 млрд, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, это в основном Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.
Как отметил Владимир Чернов, в ближайшие годы между Африкой и РФ может увеличиться товарооборот в военно-техническом сотрудничестве. «Известия» направили запрос в МИД.
Как будут проходить расчеты в ЦФА
Использование ЦФА в торговле подразумевает регистрацию как поставщиков, так и покупателей в российской информационной системе, объяснил руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.
— Для трансграничных расчетов России с дружественными странами ЦФА могут быть привязаны к товарам или услугам, обменным курсам иностранных валют, золоту. Также вариант — обеспечить их сырьевыми активами, такими как нефть или газ. Для стран Африки возможна привязка к ресурсам, в которых РФ заинтересована, — считает Ярослав Кабаков из «Финам».
Такие трансграничные расчеты потенциально могут проходить через Мосбиржу, операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, или отдельных участников финрынка, полагает Олег Ушаков из Ассоциации промышленного майнинга. Он полагает, что использование ЦФА как международного средства платежа может постепенно привести к отказу от SWIFT и корреспондентских расчетов между банками.
Схема таких расчетов может быть очень простой — иностранцы выпускают ЦФА на одной из российских площадок, при этом не принципиально, к чему они привязаны, отметил председатель Комиссии по финансовым технологиям Совета ТПП Роман Прохоров. И потом уже наши юрлица эти активы покупают и рассчитываются ими, добавил он.
Вероятно сейчас в целом рассматриваются все варианты торговых взаимоотношений: цифровые расчеты или платежи в нацвалютах, полагает член генсовета «Деловой России» Юрий Коробов.
Помогут ли ЦФА в условиях санкций
Россия испытывает трудности с международными платежами из-за санкций. Турецкие банки почти полностью перестали принимать транзакции из российских финорганизаций, писали ранее «Известия». Тогда же и китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России. Ситуация обострилась после ужесточения со стороны США в конце прошлого года. Там 22 декабря сообщали об усилении контроля за соблюдением ограничений против РФ и о готовности вводить вторичные санкции в отношении иностранных банков.
ЦФА — одна из альтернатив. Их применение во внешнеэкономической деятельности обсуждается давно: ведутся переговоры в Госдуме, создаются рабочие группы при ТПП, поделился руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver Александр Барышников.
— Впрочем, скрыть операции в ЦФА от международного сообщества, скорее всего, будет невозможно из-за требований к прозрачности и отслеживаемости транзакций в глобальной финансовой системе, — уверен Ярослав Кабаков из «Финам».
Однако, по его словам, эти меры могут снизить зависимость от западноцентричных финансовых схем и укрепить экономический суверенитет участвующих государств.