Постоянный токен: РФ обсуждает со странами Африки и Мьянмой расчеты в ЦФА

Россия обсуждает с Мьянмой и странами Африки расчеты в цифровых финансовых активах (ЦФА), выяснили «Известия». В частности, проработка вопроса может идти с Мали, Нигером и Анголой, предположили эксперты. Взаимодействие с партнерами из дружественных стран проходит параллельно с разработкой законодательства. Предполагается, что ЦФА привяжут к сырьевым активам или курсам валют. Такие операции будет сложнее отследить, а значит и снизятся риски вторичных западных санкций — из-за них сейчас возникает всё больше трудностей с трансграничными платежами.