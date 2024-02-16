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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки: это будет идти плавно. Первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — сказала Эльвира Набиуллина.

На заседании совдира ЦБ в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на отметке 16% годовых. Это объясняется снижением инфляции по отношению к осенним данным.

При этом, отмечает регулятор, внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».