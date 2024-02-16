Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки: это будет идти плавно. Первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.