Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — сказала Эльвира Набиуллина.
На заседании совдира ЦБ в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на отметке 16% годовых. Это объясняется снижением инфляции по отношению к осенним данным.
При этом, отмечает регулятор, внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.
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