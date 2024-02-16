Мосбиржа допустит акции Совкомбанка на вечерние торги

Московская биржа с 19 февраля 2024 года допустит акции Совкомбанка на вечернюю торговую сессию, которая стартует с 19:00 и длится до 23:50 мск, следует из данных биржи.
Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями облигаций (большая часть из них — это ОФЗ) и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ). Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года.
В середине 2023 года представитель Мосбиржи отмечал, что торговая площадка хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на ранее акций бумагами, которые не входят в индекс Мосбиржи. По данным Мосбиржи, частные инвесторы сейчас совершают около 80% всех операций на рынке акций. Именно эта категория инвесторов активно торгует в вечерние часы.
Совкомбанк провел IPO на Мосбирже 15 декабря 2023 года. Всего был размещен 1 млрд акций, цена размещения — по верхней границе ранее объявленного ценового коридора — 11,5 рублей за акцию. По состоянию на 16 декабря акции торговались в районе 17,8 рублей за бумагу.
В ходе IPO банк привлек от инвесторов 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета), а его рыночная капитализация на момент начала торгов составила 230,5 млрд рублей. Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов — около 35% от всего объема размещения. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам.