Мосбиржа допустит акции Совкомбанка на вечерние торги

Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями облигаций (большая часть из них — это ОФЗ) и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ). Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года.