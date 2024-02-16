Китай и США — ориентиры новой недели

На следующей неделе в понедельник будет опубликована базовая кредитная ставка Народного банка Китая. Прошлое значение находилось на отметке 3,45% годовых. Экономисты прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.
Затем в четверг будет размещено много статистики из еврозоны. Инвесторам станут доступны уровни инфляции за январь в месячном и годовом выражении. Экономисты ожидают значения на отметках −0,4% и 2,8%, соответственно.
Кроме того, в это день будут обнародованы предварительные значения индексов деловой активности в США, а также данные по продаже вторичного жилья в Штатах.
Кроме того, для отечественного рынка ключевым станут данные Росстата о недельной инфляции в России, также будут доступны сведения по индексу цен производителей промышленных товаров в январе 2024 г.
23 февраля — выходной день в России. Торги на рынках Московской биржи проводится не будут.
Среди корпоративных событий российского рынка выделим публикацию отчетности Юнипро (UPDO) по МСФО за 2023 год. 20 февраля ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023. В среду за прошлый год отчитается компания «Русгидро».
Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на BHP Group Ltd (BHP), Walmart (WMT), Home Depot (HD), Fluor (FLR), Rio Tinto ADR (RIO), Mosaic (MOS), Mercedes Benz Group (MBGAF).
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