Как бы не так. Что будет с инфляцией, вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ

На первом в этом году заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку оставили на уровне 16% годовых. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков и мнением читателей Финансов Mail.ru.
«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — говорилось в сообщени на сайте ЦБ. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким, отмечает регулятор в своем пресс-релизе.
Позднее, на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.
«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — сказала глава регулятора.
Она также добавила, что пиковые значения текущего роста цен в России были пройдены осенью. Ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП).
На кредитном и депозитном рынках ставки продолжали увеличиваться, отметили в ЦБ. Это помогло сместить потребление вниз: население сократило число кредитов и увеличило объем вкладов.
Разум победил.
«ЦБ поступил разумно — взвинтив ставки уже на такую высоту, теперь нужно время для оценки эффективности ранее принятых мер. Спешить с понижением ключевой ставки ЦБ тоже не будет — нужно зафиксировать первые положительные сдвиги в инфляции и курсе рубля», — прокомментировал этот шаг ЦБ Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
При этом ни населению, ни бизнесу не стоит полагаться на какие-то серьезные изменения по кредитным или депозитным продуктам банков, отмечает управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.
«Сохранение ключевой ставки не стало сюрпризом для рынка. Значительное изменение ставок как по кредитам, так и по депозитам сейчас маловероятно, возможно лишь продолжение очень плавной коррекции по краткосрочным вкладам». — считает он.
По мнению игроков рынка, Россия сейчас находится вблизи пика высоких ставок в текущем цикле повышения ДКП регулятором. Они не ожидают быстрого ее сокращения.
«Говорить о нормализации ставок можно будет только тогда, когда Банк России приступит к смягчению ДКП. При этом наиболее вероятен сценарий сохранения жесткой ДКП в 1 полугодии 2024 года», прогнозирует Игорь Алутин.
Проинфляционные риски остаются значительными
«Мы видим риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышены, и могут еще усилиться под влиянием разовых факторов (не устойчивых), у нас есть риск “залипания” инфляции на высоком уровне. Это один из важных факторов, почему нужно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику — чтобы инфляционные ожидания вернулись к нормальным, и, соответственно, это способствовало бы устойчивому снижению инфляции», — сказала глава ЦБ.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что своим решением по ставке Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. «Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов», — отметил он.
При этом он не считает, что инфляция вернется к цели в 4% раньше следующего 2025 года.
«Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции», — добавил Михаил Васильев.
Михаил Зельцер также отметил постепенное затухание инфляционных ожиданий и девальвационных переживаний. «Волатильность нацвалюты снизилась, и доллар в последние месяцы ходит в более-менее комфортных границах», — добавил он.
Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» считает, что инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью, хотя и остается высоким. В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики.
«Ценовые ожидания предприятий и инфляционные ожидания населения уменьшились, но остаются на повышенных уровнях. Это и определяет инерцию текущего повышенного роста цен», — добавляет Жорнист.
Когда гнев сменит милость?
«Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнёт устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%», — отметил Михаил Васильев из Совкомбанка.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает, что в марте, на следующем заседании ЦБ, ставка также останется на отметке 16%, а в апреле может появиться вероятность послабления ДКБ.
«А 7 июня уже может состояться монетарный разворот, и к концу года процесс секвестра ключевой ставки лишь ускорится», — добавил он.
Инструменты финансового рынка по-разному будут реагировать на «новую-старую» ставку, а среднесрочный курс рубля, акций, облигаций и доходностей вкладов и кредитов будет зависеть и от ожиданий участников биржевого процесса, отметил представитель БКС.
Евгений Жорнист также не видит скорого изменения ставки в меньшую сторону. «Ставка останется на уровне 16% примерно до середины года и затем начнет снижаться. К концу года ставка может достичь 10−12%. В целом такой сценарий не противоречит новому прогнозу ЦБ. Инфляция, возможно, и не достигнет 4% уже к концу этого года, но вряд ли у ЦБ будут причины удерживать ставку на уровне 16% очень долго», — резюмировал он.
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