Как бы не так. Что будет с инфляцией, вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ

При этом он не считает, что инфляция вернется к цели в 4% раньше следующего 2025 года.

«Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции», — добавил Михаил Васильев.