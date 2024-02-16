Исследование показало снижение спроса на микрозаймы на отпуск в 2023 году

«В 2023 году доля заявок на займы с целью финансирования трат на отпуск в общем объеме запросов составила 4,2%. В 2022 году — 6,6%. В 2021 году показатель находился на отметке 9,3%. При этом в 2023 году средняя запрашиваемая сумма в рамках таких заявок снизилась относительно 2021 года на 26,7% — с 16,35 тыс. рублей до 11,97 тыс. рублей» — говорится в исследовании.
Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит пояснил, что пиковая потребность на займы с целью «отпускных» трат пришлась на постковидный 2021 год из-за многих отмененных отпусков во время пандемии. В 2022 году граждане перераспределяли личные бюджеты, включая расходы на отпуск. «Исходя из рациональных соображений, при необходимости заемные средства привлекались ими на покрытие первоочередных нужд. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году», — добавил он.
Также в рамках проведенного опроса почти треть респондентов (32%) указали, что в 2024 году планируют брать отпуск чаще, чем в 2023 году. 25% респондентов, напротив, не планируют чаще ходить в отпуск. Остальные 43% пока не определились для себя в этом вопросе. Традиционную разбивку отпуска «две недели дважды в год» назвали для себя наиболее предпочтительной 59% респондентов.
Кроме этого, 78% опрошенных указали, что отпуск в 2024 году они планируют проводить в России. Поедут за границу — 9%, еще 13% пока не определились.
Исследование проводилось в феврале 2024 года, в рамках каждого отчетного периода были проанализированы свыше 100 тыс. заявок, поступивших со всей России. Также в период с 7 по 14 февраля 2024 года был проведен опрос о планах россиян на отпуск в этом году, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.