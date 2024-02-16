Исследование показало снижение спроса на микрозаймы на отпуск в 2023 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спрос на займы с целью покрытия трат на отпуск по итогам 2023 года снизился до трехлетнего минимума — доля заявок в общем объеме составила 4,2% против 9,3% в 2021 году и 6,6% в 2022 году. Это связано прежде всего с пиковыми значениями займов этой категории в постковидном 2021 году и изменением приоритетов распределения трат граждан, сообщается в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), материал есть в распоряжении ТАСС.