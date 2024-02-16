Индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с 9 января

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС опускался ниже 1 100 пунктов впервые с 9 января, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 15:32 мск, индекс РТС снижался на 1,31% — до 1 099,09 пункта.
К 15:52 мск индекс РТС замедлил снижение, находился на уровне 1 101,3 пункта (-1,11%), индекс Мосбиржи опускался на 0,63% — до 3 244,16 пункта.
Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,63%, до 92,82 рубля, евро находился на отметке в 99,72 рубля (+0,42%). Курс юаня составлял 12,769 рубля (+0,24%), свидетельствуют данные торгов на 15:54 мск.