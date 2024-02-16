Индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с 9 января

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,63%, до 92,82 рубля, евро находился на отметке в 99,72 рубля (+0,42%). Курс юаня составлял 12,769 рубля (+0,24%), свидетельствуют данные торгов на 15:54 мск.