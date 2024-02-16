Гонконг пригрозил делистингом компаниям из-за продажи казино в России

Кроме того, SFC заявила, что сделка была заключена без «требуемого одобрения акционеров», поскольку ее должны одобрить не менее 75% незаинтересованных акционеров, присутствовавших на собрании, а доля голосов «против» должна составлять не более 10% от всех незаинтересованных акционеров. SFC обратилась к обеим компаниям с просьбой решить ее проблемы, но не получила ответа, говорится в сообщении.