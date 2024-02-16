ЕС закупил у России почти на €30 млрд нефти и газа в прошлом году

«На горизонте ближайших десятилетий Россия останется партнером Евросоюза в сфере энергетики, но ее доля будет на уровне 5−15%, не более», — говорит заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. По его словам, поставки СПГ в ближайшие два-три года будут сохраняться: «Российский СПГ — самый дешевый источник газа для Европы как по себестоимости, так и по короткому транспортному плечу». Однако многое будет зависеть от трендов энергопотребления в Европе: оно может оставаться на текущем уровне, а может сокращаться. И в последнем случае «российский СПГ (а газ активнее всего используется в электроэнергетике, промышленности и отоплении жилья, где возможен отказ или значимые сокращения в использовании) будет не особенно нужен», рассуждает Семикашев. Он напоминает, что некоторые страны ЕС отказались от покупок СПГ из России в одностороннем порядке, хотя санкции против него не вводились.