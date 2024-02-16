Эквадор направит в Москву делегацию для обсуждения проблем с поставками бананов

«В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами», — говорится в заявлении ведомства.