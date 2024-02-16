Эквадор направит в Москву делегацию для обсуждения проблем с поставками бананов

«В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. По данным Россельхознадзора, РФ намерена наращивать поставки бананов из Египта, Китая, Таиланда. Также индийские производители выразили намерение увеличить поставки бананов в Россию.