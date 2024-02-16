Доля ВТБ на рынке депозитов населения достигла 16%

Оба госбанка заметно обогнали рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей. Основной приток средств пришелся на вклады сроком до 1 года, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки. В конце года Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ряду депозитнов, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, то есть до заседания, которое 15 декабря окончилось повышением ключевой ставки до 16%.