Доля ВТБ на рынке депозитов населения достигла 16%

Второй по величине госбанк в России ВТБ в 2023 году увеличил долю на рынке розничных депозитов на 2 процентных пункта (п.п.), до 16%, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. По итогам прошлого года депозиты розничных клиентов у ВТБ выросли на 1,7 трлн рублей (до 6,9 трлн рублей), что составило 20% от прироста всего рынка. В банке причину роста объясняют динамичным повышением ставок и внедрением новых продуктов.
Пресс-служба также указала, что доля госбанка является максимальной за 15 лет. Рост доли ВТБ, а также ряда других игроков происходит на фоне того, как снижается доля рынка у крупнейшего банка страны — Сбербанка. Его доля по итогам 2023 года снизилась на 0,8 п.п., до 42,8%, следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Оба госбанка заметно обогнали рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей. Основной приток средств пришелся на вклады сроком до 1 года, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки. В конце года Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ряду депозитнов, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, то есть до заседания, которое 15 декабря окончилось повышением ключевой ставки до 16%.
По состоянию на 1 января 2024 года доля вкладов физлиц в банковской системе распределяется следующим образом:
свыше 10 млн рублей — 30,1%, от 3 млн до 10 млн рублей — 14,2%, от 1,4 млн до 3 млн рублей — 16,2%, от 1 млн до 1,4 млн рублей — 10,3%, до 1 млн рублей — 29,2%.
Средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тысячи рублей составил для физических лиц 324 тысячи рублей.