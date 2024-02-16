Центробанк признал ухудшение ситуации с платежами за рубежом

В связи с этим обстоятельством в январе объем торгов турецкой лирой на Мосбирже составил 13,9 миллиарда рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в декабре. Участники рынка ожидали, что решить проблему сможет визит в Турцию президента России Владимира Путина, намеченный на 12 февраля, но в последний момент его перенесли на неопределенный срок.