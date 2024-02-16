ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.
Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким, отмечает регулятор в своем пресс-релизе.
«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в сообщении.
Последнее повышение ставки Банком России произошло на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров, 15 декабря.
До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых. 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
На прошлой неделе Финансы Mail.ru спрашивали у читателей, какого решения от Банка России они ждут на ближайшем заседании совета директоров. Большинство участников опроса (51%) ждали сохранения ставки на уровне 16%. 28% ожидали повышения до 17%, еще 9% ждали снижения до 15%.
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