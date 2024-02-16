ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых. 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.