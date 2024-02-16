ЦБ: Конфискация активов РФ приведет к подрыву системы международных финансов

Потенциальная конфискация замороженных активов ЦБ в западных странах будет «сильно негативным сигналом» для других центральных банков, по сути — это нарушение базовых принципов защищенности резервов центральных банков, считает председательница российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на пресс-конференциии по ключевой ставке 16 февраля 2024 года.
«В международном праве это один из ключевых принципов, базовых принципов иммунитета активов центральных банков от принудительных мер взысканий. И этот иммунитет, он обеспечивает стабильность системы международных финансов», — заявила она. По мнению Набиуллиной, отступление от этого принципа «приведет к подрыву, пусть постепенному, но подрыву системы международных финансов и позиций резервных валют в мире».
Глава российского ЦБ также подчеркнула, что регулятор не оставит это решение, если оно будет принято, без ответа. «Со своей стороны, мы будем предпринимать меры для того, чтобы защищать наши законные интересы», — подчеркнула она.
После начала военных действий в Украине Евросоюз и G7 заблокировали около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России, среди которых были как денежные средства, так и ценные бумаги. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд.
В прошлом году союзники Киева активно обсуждали судьбу этих средств. В частности, рассматривался вариант изъятия процентов от их использования для помощи Украине. Однако в конце декабря по инициативе США страны G7 начали обсуждать возможность конфискации всех замороженных российских активов. Данную идею, в том числе, поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая ранее выражала опасения по поводу этой инициативы. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард до сих пор выступает против того, чтобы трогать деньги российского ЦБ.
Также, как компромиссная между позицией Вашингтона и более осторожной линией ЕС, возникла идея использования замороженных активов в качестве залога для привлечения долговых средств для Украины. Однако ее, в свою очередь, раскритиковала генеральный директор международного депозитария Euroclear Лив Мострей. По ее словам, этот план «довольно близок косвенной конфискации» активов, и он делает компанию подверженной судебным искам.
Российские власти, в свою очередь, назвали план по конфискации своих активов «пиратством 21 века» и заявили, что Москва примет жесткие ответные меры. В середине января агентство Bloomberg сообщило, что Россия изучает юридические ответные меры при попытке конфисковать ее активы. По данным издания, Банк России намерен сотрудничать с международной юридической компанией для представления интересов страны в случае судебного разбирательства.