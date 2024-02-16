ЦБ: Конфискация активов РФ приведет к подрыву системы международных финансов

В прошлом году союзники Киева активно обсуждали судьбу этих средств. В частности, рассматривался вариант изъятия процентов от их использования для помощи Украине. Однако в конце декабря по инициативе США страны G7 начали обсуждать возможность конфискации всех замороженных российских активов. Данную идею, в том числе, поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая ранее выражала опасения по поводу этой инициативы. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард до сих пор выступает против того, чтобы трогать деньги российского ЦБ.