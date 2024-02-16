Британские университеты во главе с Кембриджем угрожают вывести £5 млрд из банков

При этом он отметил, что лишь немногие финансовые организации соответствуют условиям, выдвинутым вузами. Согласно анализу Reclaim Finance, результаты которого приводит FT, из ста крупнейших по размеру активов банков мира только французский La Banque Postale отвечает требованиям коалиции. А среди ста крупнейших управляющих компаний не соответствует ни одна.