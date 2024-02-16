Акции банка «Уралсиб» выросли более чем на 20% на новостях о завершении санации

В пятницу, 16 февраля, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о том, что финансовое оздоровление банка «Уралсиб» завершено досрочно. Банк был санирован в 2015 году, тогда аукцион был впервые выигран физическим лицом — бизнесменом и экс-чиновником Владимиром Коганом. Он получил порядка 82% акций, а прежний контролирующий владелец также бизнесмен Николай Цветков сохранил миноритарный пакет акций — в 11,3%. Санация банка была рассчитана на срок — до 2025 года, на что ЦБ и АСВ выделили санатору депозиты на сумму более 80 млрд рублей. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а 20 июня 2019 года он скончался после чего санатором стала его жена Людмила.