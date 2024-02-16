Акции банка «Уралсиб» выросли более чем на 20% на новостях о завершении санации

Акции банка «Уралсиб» выросли на 22% на новостях о досрочном завершении санации, следует из данных Мосбиржи. Цена взлетела до 0,2 рублей за акцию. Биржа из-за этого даже ввела дискретный аукцион по этой акции с 17:51 мск.
В пятницу, 16 февраля, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о том, что финансовое оздоровление банка «Уралсиб» завершено досрочно. Банк был санирован в 2015 году, тогда аукцион был впервые выигран физическим лицом — бизнесменом и экс-чиновником Владимиром Коганом. Он получил порядка 82% акций, а прежний контролирующий владелец также бизнесмен Николай Цветков сохранил миноритарный пакет акций — в 11,3%. Санация банка была рассчитана на срок — до 2025 года, на что ЦБ и АСВ выделили санатору депозиты на сумму более 80 млрд рублей. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а 20 июня 2019 года он скончался после чего санатором стала его жена Людмила.
Решение о прекращении санации было принято Центробанком 16 февраля. «По итогам реализации плана участия восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора», сообщил ЦБ.
Акции банка «Уралсиб» торгуются на Мосбирже с 2011 года. Они включены в третий уровень листинга.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.