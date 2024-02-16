Адвокат объяснил, можно ли привлечь к ответственности за угрозы от коллекторов

«Совсем недавно, 21 июля 2023 года, в Уголовном кодексе РФ появилась статья 172.4, предусматривающая ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности граждан. В рамках данной статьи коллекторов могут привлечь за применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких. Даже если человеку угрожали этим, ответственность наступит», — пояснил адвокат Мадрид Ибрагимов.
Что касается санкций, то за угрозы и распространение ложных сведений полагается лишение свободы сроком до 5 лет. До 7 лет последует за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; либо с уничтожением или повреждением имущества; либо в крупном размере, т.е. если ущерб — более 2 250 000 рублей.
Наконец, до 10 лет лишения свободы могут дать за совершение преступления организованной группой; либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; либо в особо крупном размере, т.е. если ущерб — более 9 000 000 рублей.
«Таким образом, правовые возможности для привлечения коллекторов к уголовной ответственности существуют. Если на вас давят коллекторы с применением вышеописанных незаконных методов, необходимо оперативно обратиться в полицию с заявлением. Кроме того, в гражданско-правовом порядке можно требовать компенсации морального и материального вреда из-за действий коллекторов, нарушающих российское законодательство», — уточнил юрист.