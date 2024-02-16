Адвокат объяснил, можно ли привлечь к ответственности за угрозы от коллекторов

Что касается санкций, то за угрозы и распространение ложных сведений полагается лишение свободы сроком до 5 лет. До 7 лет последует за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; либо с уничтожением или повреждением имущества; либо в крупном размере, т.е. если ущерб — более 2 250 000 рублей.