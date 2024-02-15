Япония в 2023 году уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

В 2022 году номинальный ВВП Японии в перерасчете на доллары составлял $4,26 трлн. В то же время в иенах за 2023 год этот показатель вырос на 1,2%. Такая тенденция обусловлена слабостью японской национальной валюты, которая находится на самом низком уровне за более чем 30 лет. Реальный ВВП страны в 2023 году вырос на 1,9%.
Экономика Японии за период с октября по декабрь 2023 года сократилась на 0,4% в годовом выражении из-за слабого потребления и снижения объемов инвестиций со стороны компаний.
Как отмечает агентство Kyodo, данные по ВВП создают проблему для правительства и Банка Японии, поскольку они стремятся достичь роста экономики за счет стимулирования внутреннего спроса и повышения заработной платы. Кроме того, японские компании по-прежнему ведут себя крайне осторожно в сфере долгосрочного инвестирования, что также становится негативным фактором для развития.