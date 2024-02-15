Япония в 2023 году уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

В 2022 году номинальный ВВП Японии в перерасчете на доллары составлял $4,26 трлн. В то же время в иенах за 2023 год этот показатель вырос на 1,2%. Такая тенденция обусловлена слабостью японской национальной валюты, которая находится на самом низком уровне за более чем 30 лет. Реальный ВВП страны в 2023 году вырос на 1,9%.