Я ваш бывший. Раскрыта новая схема обмана россиян

Первый признак, что с вами контактирует мошенник, это какие-либо нетипичные побуждающие действия. Если вас здесь и сейчас срочно просят что-либо выполнить, ссылаясь на очень важные обстоятельства (проверка, расследование, форс-мажор), и это вызывает у вас хотя бы малейшее сомнения в целесообразности и благих намерениях, необходимо лишний раз остановиться и подумать.