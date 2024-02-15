В России предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тыс. рублей

«Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение», — отметил Слуцкий.