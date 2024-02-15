В России предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тыс. рублей

«Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение», — отметил Слуцкий.
Кроме того, по мнению депутатов, инициатива будет способствовать повышению уровня экономической активности в стране. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, а также приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.
Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, принятие законопроекта потребует дополнительных средств, которые «должны быть учтены при формировании федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Авторы инициативы утверждают, что точную сумму средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, «определить невозможно», так как нет данных о количестве граждан с доходом до 30 тыс. рублей в месяц.