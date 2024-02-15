В России будут по-новому платить за ЖКУ

В пояснительной записке напомнили, что в 2006 году предельный размер платежа без идентификации был введен на уровне 30 тысяч рублей, в 2009 году опустился до 15 тысяч. При этом уже в то время отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика.