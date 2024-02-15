Условия страхования складов ужесточились после крупных пожаров

Помимо роста цены, источники издания сообщили об изменении подхода страховщиков к работе с арендаторами складов. В частности, увеличилось количество требований и запросов документов по безопасности и эксплуатации, отметил Руслан Винокуров, директор по развитию департамента управления проектами NF PM. Шишкин также говорит, что страховщики стал тщательнее проверять клиентов, так как компании сталкиваются с крупными убытками из-за нарушения ими правил безопасности.