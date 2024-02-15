Уровень инфляции в Аргентине превысил 250%

Годовая инфляция в Аргентине составила более 250%, следует из отчета Национального института статистики и переписи населения Аргентины (INDEC).
«Инфляция в январе достигла 20,6%, а за последние 12 месяцев составила 254,2%», — говорится в тексте документа, который был опубликован на сайте INDEC.
Из него также следует, что по итогам января текущего года стоимость услуг в транспортной сфере увеличилась на 26,3%, стоимость услуг телефонной связи и доступа в интернет — на 25,1%, средств личной гигиены и услуг в сфере красоты — на 44,4%.
Примечательно, что наименьшим ростом стоимости отметились одежда и обувь — на 11,9% по итогам января, а также образование — на 0,9%.
Ранее сообщалось, что новые власти Аргентины отказались от приглашения к участию в БРИКС. Представители российской стороны указывали, что такое решение «вызывает сожаление».