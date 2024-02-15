Уоррен Баффет продал акции Apple и вложился в загадочный бизнес

Из отчета неясно, кто именно совершил продажи — сам Уоррен Баффет, который ранее принимал решение инвестировать в Apple и который управляет 90% портфеля Berkshire Hathaway, или два других управляющих — Тодд Комбс и Тед Вешлер. Аналитики, которые следят за Berkshire Hathaway, обычно говорят, что сделки на $1 млрд и меньше совершают Комбс или Вешлер. Reuters также предположил, что именно кто-то из них, а не Баффет, стоит за продажей части пакета Apple.