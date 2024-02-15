Уоррен Баффет продал акции Apple и вложился в загадочный бизнес

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2023 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, сократил долю в Apple и второй раз подряд попросил у регулятора разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле.
Согласно данным американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала выросла до $347 млрд против $313 млрд кварталом ранее.
По данным сервиса GuruFocus, наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway по-прежнему занимает IT-сектор (51,5%). За ним следуют финансы (24,26%), потребительские товары первой необходимости (10,93%), энергетика (9,6%), коммуникационные услуги (1,85%) и здравоохранение (1,09%).
В четвертом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (50,19% общей стоимости против 50,04% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America (10,01%) и American Express (8,18%). На четвертой строчке — Coca-Cola (6,79%), а замыкает топ-5 Chevron (5.41%). На топ-10 компаний приходится 92,92% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные WhaleWisdom.
На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло в мае 2023 года, Баффет говорил, что в портфеле конгломерата есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple.
Баффет продал акции Apple
Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2023 года продал чуть более 10 млн акций Apple, или около 1% пакета. У конгломерата осталось в портфеле 905,56 млн акций бигтеха, их общая стоимость на конец квартала составляла $174,35 млрд против $156,75 млрд на конец третьего квартала. Всего за три последних месяца 2023 года бумаги Apple подорожали на 12,5%, чем и объясняется рост стоимости доли вопреки продаже части акций.
Из отчета неясно, кто именно совершил продажи — сам Уоррен Баффет, который ранее принимал решение инвестировать в Apple и который управляет 90% портфеля Berkshire Hathaway, или два других управляющих — Тодд Комбс и Тед Вешлер. Аналитики, которые следят за Berkshire Hathaway, обычно говорят, что сделки на $1 млрд и меньше совершают Комбс или Вешлер. Reuters также предположил, что именно кто-то из них, а не Баффет, стоит за продажей части пакета Apple.
В 2021 году Баффет заявлял, что решение в конце 2020 года сократить долю в Apple было, вероятно, ошибочным. В мае 2023 года на собрании акционеров Berkshire Hathaway миллиардер назвал Apple лучшей компанией в портфеле.
Инвестиции в загадочный бизнес
Инвесторы внимательно следят за сделками Berkshire Hathaway в поисках инвестиционных идей. Однако в четвертом квартале конгломерат вновь обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за разрешением не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности.
Berkshire Hathaway и раньше прибегала к такой секретности при крупных сделках. Это делалось для того, чтобы другие инвесторы не начали скупать бумаги и тем самым не взвинтили цены на них, пока конгломерат не закончит формировать свою позицию в той или иной компании. Например, так было с многомиллиардными инвестициями в Chevron, Exxon Mobil, IBM и Verizon.
Но можно предположить, что Berkshire Hathaway скрывает инвестиции в какую-то компанию из финансовой отрасли, учитывая, что третьем квартале конгломерат потратил $1,2 млрд на покупку бумаг в этом секторе. Пока не сообщалось, куда именно пошли эти деньги.
Издание Barron's еще до выхода отчетности за четвертый квартал предположило, что Berkshire Hathaway скупает акции какой-то компании из финансовой отрасли, которая входит в топ-25 по рыночной стоимости в этом секторе. Это может быть инвестиционный банк Morgan Stanley, компания по управлению активами BlackRock или страховщик Chubb. Интерес Баффета к другим представителям финсектора Barron's считает маловероятным.
После выхода отчетности издание допустило, что «оракул из Омахи» расскажет об этих загадочных инвестициях на собрании акционеров Berkshire Hathaway в мае 2024 года. Впрочем, конгломерат может раскрыть данные и раньше, если его доля в компании достигнет 5%.
Какие еще акции купил Баффет
В минувшем квартале Berkshire Hathaway решила не добавлять — публично во всяком случае — новые компании в портфель. Но некоторые бумаги конгломерат все же докупил. Таких компаний были три: нефтяники Chevron и Occidental Petroleum и радиовещательный холдинг Sirius XM.
Баффет увеличил позицию в Chevron примерно на 14,4%, купив еще 15,84 млн акций. Всего на конец квартала конгломерат владел 126,09 млн акций нефтедобытчика на общую сумму $18,8 млрд. Инвестировать в Chevron Berkshire Hathaway начала в конце 2020 года.
В Occidental Petroleum Баффет продолжил наращивать долю. В четвертом квартале было куплено еще 19,59 млн акций, позиция увеличилась на 8,74%. На конец года Berkshire Hathaway владела 26.01% акций Occidental Petroleum общей стоимостью $14,55 млрд. Это шестая по весу компанию в инвестиционном портфеле. Но еще летом 2022 года конгломерат заявил, что не собирается приобретать контрольный пакет в Occidental Petroleum.
Что же касается Sirius XM, то здесь Berkshire Hathaway увеличила позицию сразу на 315,6%, или на 30,6 млн акций. В результате на конец квартала в портфеле было 40,24 млн акций общей стоимостью $220,13 млн. Компания занимала 0,06% портфеля.
Какие акции Баффет полностью продал
Знаменитый инвестор в четвертом квартале полностью закрыл позиции в акциях четырех компаний. Berkshire Hathaway продала 5,97 млн акций застройщика D. R. Horton (на конец третьего квартала они стоили $641,57 млн), 158,72 тыс. акций финансовой корпорации Markel ($233,71 млн на конец третьего квартала), 10,69 млн акций разработчика IT-технологий для финансовой сферы StoneCo ($114,12 млн) и 831,01 тыс. акций страховщика Globe Life ($90,36 млн). Примечательно, что акции D. R. Horton конгломерат держал всего несколько кварталов, притом что Баффет широко известен как приверженец долгосрочных инвестиций.
В каких компаниях Баффет сократил долю
Помимо Apple, в четвертом квартале Berkshire Hathaway сократила долю еще в двух компаниях:
в медиаконгломерате Paramount Global — продажа 32,44% пакета, или чуть менее 30,41 млн акций. Доля в портфеле снижена с 0,39% до 0,27%, ее стоимость составила $936,54 млн. После новости об этом котировки Paramount Global на NASDAQ упали более чем на 6%.
в производителе компьютерной техники HP — продажа 77,71% пакета (79,67 млн акций), доля в портфеле сократилась с 0,84% до 0,2%, на конец квартала она стоила $687,64 млн. Но здесь сильного падения котировок после отчета о сделках Berkshire Hathaway не было.