Тинькофф-банк сменил логотип

В ноябре 2022 года Олег Тиньков рассказал, что отказался от российского гражданства и начинает процесс отзыва своего бренда у банка. В банке тогда указали, что господин Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы ''Тинькофф''».