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Тинькофф-банк сменил логотип

Тинькофф-банк (MOEX: TCSG) представил обновленную версию логотипа. Теперь вместо герба на нем изображен желтый щит с буквой «Т». Смену лого в пресс-службе кредитной организации объяснили стремлением «к простоте, легкости и доступности». Новый логотип уже представлен на сайте банка.
Источник: Тинькофф Банк

В основе прошлого логотипа, как пишет Forbes, лежал герб дворянского рода Тиньковых. В апреле 2022 года компания «Интеррос» Владимира Потанина купила у семьи основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова 35% TCS Group (головная структура Тинькофф-банка).

«В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда», — прокомментировали в банке смену логотипа (цитата по Forbes).

В ноябре 2022 года Олег Тиньков рассказал, что отказался от российского гражданства и начинает процесс отзыва своего бренда у банка. В банке тогда указали, что господин Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы ''Тинькофф''».