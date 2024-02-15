Тинькофф-банк сменил логотип

В основе прошлого логотипа, как пишет Forbes, лежал герб дворянского рода Тиньковых. В апреле 2022 года компания «Интеррос» Владимира Потанина купила у семьи основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова 35% TCS Group (головная структура Тинькофф-банка).
«В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда», — прокомментировали в банке смену логотипа (цитата по Forbes).
В ноябре 2022 года Олег Тиньков рассказал, что отказался от российского гражданства и начинает процесс отзыва своего бренда у банка. В банке тогда указали, что господин Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы ''Тинькофф''».