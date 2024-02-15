Рупор регресса: добьет ли Европу затухающая немецкая экономика

Экономика Германии, крупнейшая в ЕС, за 2023 год снизилась — впервые с пандемии 2020 года — на 0,3%, сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis). За это же время ВВП Евросоюза вырос на символические 0,5%. В четвертом квартале рост остановился после снижения на 0,1% в третьем, согласно данным Евростата.
«Трудности Германии — это нечто большее, чем временная вспышка», — прогнозируют аналитики Bloomberg, не исключая возможного лишения страны статуса «промышленной сверхдержавы».
«Проблемы европейских корпораций усугубляются на фоне постоянных проблем с прибыльностью и нехваткой инвестиций», — следует из февральского пресс-релиза компании Weil, которая рассчитывает европейский кризисный индекс (Weil European Distress Index) на основе данных более чем 3750 зарегистрированных на бирже компаний и индикаторов финансового рынка.
«Германия оказывается наиболее проблемным рынком в Европе», а экономические перспективы страны «остаются мрачными», — предупреждают эксперты Weil.
Падение доходов населения и бизнеса привело к кризису на рынке недвижимости. Цены на жилье в Германии пережили самый резкий спад за все время наблюдений — за последние 60 лет, с момента начала регистрации цен, согласно индексу GREIX, который рассчитывает Институт по мировой экономике в Киле.
Так, цена квадратного метра в многоквартирных домах упала на 20,1%. «Скорость и масштабы нынешнего падения цен на недвижимость в Германии исторически беспрецедентны», — сообщается в заявлении института.
Александр Камкин, политолог и экономист Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН отметил очень тесную интеграцию экономик ФРГ и Евросоюза и очень глубокую хозяйственную кооперацию различных стран ЕС.
«Проблемы в одной стране Евросоюза, безусловно, будут отображаться и на других участниках объединения», — отметил экономист.
Зелёный энергопереход усилил энергокризис
По мнению Александра Камкина, ситуация в ФРГ отображает проблемы других европейских стран: дорогая энергия и ускоренный зелёный энергопереход.
В частности, власти Германии приняли решение о закрытии атомных станций, отказались от угольной генерации. Но потребление угля выросло и прежде всего за счёт частных домохозяйств: газ стал просто неподъёмным по цене, и люди стали топить углем там, где это можно сделать технически.
«И часто можно было наблюдать, что многие люди, проживающие в частных домах, где многотопливные виды котлов, закупают именно каменный или бурый уголь», — рассказал экономист.
Рост стоимости газа привел к сокращению химических и металлургических предприятий. Часть европейских производств начали перемещаться в США. В первую очередь — наукоёмкие и энергоёмкие.
«Это, естественно, влияет негативно на общие экономические показатели — снижается конкурентоспособность, снижается маржинальность, растёт безработица, увеличивается нагрузка на социальную сферу. Это может внести свой негативный вклад в общие показатели ЕС, потому что Германия всегда была экономическим локомотивом Евросоюза, и зачастую именно немецкие налогоплательщики выручали остальных», — пояснил экономист.
ФРГ помогала и Греции, и Италии с Португалией во времена долгового кризиса ЕС. Он указал и на большие затраты Германии на военную поддержку Украины, что увеличивает дополнительное бремя на немецкую экономику. «Конечно, проблемы Германии отзовутся и на экономиках других европейских стран», — резюмирует Александр Камкин.
Высокие ставки убивают рост
ФРГ, как и экономика ЕС, страдает от высоких процентных ставок. Европейский ЦБ поднял проценты в 9 раз с 2022 года с целью сдержать рост цен после включения «печатного станка» и раздачи субсидий бизнесу и населению во время пандемии.
Ожидается снижение ставок ЕЦБ после начала снижения ставок в США, которое анонсировала Федеральная резервная система (ФРС).
По данным Bloomberg News, в прошлом месяце были признаны проблемными кредиты и облигации, выпущенные компаниями страны ФРГ, на сумму более 13,6 млрд долларов, что в 13 раз превышает уровень Италии. Около 15% компаний в Германии в настоящее время испытывают проблемы и это самый высокий показатель в Европе, подсчитала консалтинговая фирма Alvarez & Marsal.
«Есть надежда, что крупнейшим экономикам удастся обуздать инфляцию, и ставки ЦБ перестанут расти. Это основной фактор, который позволит избежать рецессии, по крайней мере, на данном этапе», — считает Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии.
«Одновременно практически нет причин, которые могли бы полностью предотвратить наступление рецессии. Европу толкают в это состояние системные проблемы», — отметил экономист.
«Это и разбалансирование мировой экономики, деглобализация, нестабильность цен на углеводороды, неопределенность размера инфляции. При этом договариваться так, как это было во времена Бреттон-Вудского соглашения, боюсь, у разных стран сейчас не получится», — считает Александр Абрамов.
Смена геополитики
«Экономика Германии как страна “старой Европы” является донором Евросоюза с самого начала его создания», — напомнил Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.
Объединение европейских стран расширялось, при этом экономика Германии оставалась «мотором» ЕС. Получая вместе с паспортом ЕС возможность трудоустраиваться по всему региону, граждане Прибалтики и Восточной Европы начали рассматривать рынок труда Германии как шанс на лучшую жизнь.
По его оценке, сокращение числа производств в Германии увеличит безработицу и среди граждан Эстонии, Латвии, Польши
«Зарплаты самих европейцев не в полной мере поспевают за ростом цен в сравнении с допандемийным 2019 годом. Потребительские цены для конечного потребителя в Европе выросли на 25−30%», — перечислил Александр Арский. Если Евросоюз решится на запуск «печатного станка» для стабилизации экономики, то это подхлестнет инфляцию ещё больше.
Германия испытывает серьезные трудности в экономике и это угрожает стабильности ЕС, считает Виталий Данилов, к.и.н., директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН. Экономические проблемы замедлят расширение ЕС за счет новых стран.
«Именно немцы были сторонниками активного включения в европейскую интеграцию стран постсоветского пространства после 90-х годов с прицелом создания собственной экономической макрозоны, новых рынков сбыта своей продукции, закрепления политического доминирования Берлина», — напомнил эксперт.
Промышленное производство ФРГ сократилось на 1,5% за весь 2023 год. Экспорт упал на 1,4% до 1,562 трлн евро. Производственные заказы сократились на 5,9%, согласно Федеральному статистическому управлению (DeStatis). Эксперты исходят из того, что экономика Германии сократится в 2024 году еще на 0,3%.
«И это в лучшем случае. В худшем может провалиться на 1,5−2%», — сообщил Виталий Данилов.
По его оценке, упала привлекательность Германии для большого бизнеса в энергоемких сферах, таких как нефтехимия, металлургия, производство машин, станков. По данным DeStatis, сильнее всего упало производство в энергоемких отраслях — на 10,2%. Производство в химической промышленности находится на самом низком уровне с 1995 года.
Проблемы немецкой экономики возникли, прежде всего, из-за политической и экономической зависимости ФРГ от США, считает Виталий Данилов. Дешевые энергоносители из России, высокий спрос со стороны Китая и России на продукцию из Германии, а также растущая мировая торговля обеспечивали устойчивый рост экономики ФРГ, и, вслед за ней, благополучие немцев.
«Подрыв магистральных газовых трубопроводов “Северного потока” окончательно похоронил благополучие немецкой экономики», — считает экономист.
ФРГ из-за санкций потеряла российский рынок, а китайский рынок постепенно снижает возможности немецкого традиционного экспорта. «В частности, автопром КНР уверенно вытесняет немецкие машины не только с российского, но и мирового рынка, особенно при поставках электромобилей», — отметил Виталий Данилов.
Что спасет Германию
«Концептуально, экономику Германии могут спасти дешёвые энергоресурсы и новые рынки сбыта, однако при больших издержках — дорогом газе, удобрений, металлов — товары Германии проигрывают конкуренцию товарам из США и Китая», — считает Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.
Он добавил, что преодолеть кризис в Германии поможет и защита собственного агрорынка: дешёвая агропродукция стран Восточной Европы по стоимости выигрывает у германских фермеров.
Виталий Данилов назвал единственный выход для немцев, «если они хотят сохранить остатки былого экономического могущества». Для этого, по его мнению, необходимо изменить политику, снизить зависимость от США и Великобритании, «в срочном порядке избавляться от проамериканского правительства канцлера Олафа Шольца, восстанавливать экономические и политические связи с Москвой в надежде вернуть хотя бы часть российского рынка, поскольку китайский они будут терять и дальше», — заявил Виталий Данилов.
Однако — третье в мире
Тем не менее, падение экономики не помешало Германии потеснить Японию по номинальному валовому внутреннему продукту по итогам 2023 года в пересчете на доллары составил $4,21 трлн.
По этому показателю Япония уступила место третьей экономики мира Германии ($4,46 трлн), следует из доклада канцелярии японского кабинета министров.
Первые два места — у США и Китая.
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