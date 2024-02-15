Рупор регресса: добьет ли Европу затухающая немецкая экономика

В частности, власти Германии приняли решение о закрытии атомных станций, отказались от угольной генерации. Но потребление угля выросло и прежде всего за счёт частных домохозяйств: газ стал просто неподъёмным по цене, и люди стали топить углем там, где это можно сделать технически.