Путин разрешил сделки с акциями иностранных инвесторов Ozon

Владимир Путин летом 2022 года запретил сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран. Решение было введено указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». В документе оговаривается, что сделки могут совершаться на основании специального решения президента.