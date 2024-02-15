Путин разрешил сделки с акциями иностранных инвесторов Ozon

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества “Группа Ренессанс страхование” и “Озон холдингс пиэлси” (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе.
Разрешение президента видимо связано с реализацией ранее озвученных планов разделения бизнеса фондов Baring Vostok на российский и международный. В «Восток инвестиций» сообщили «Ъ», что подтверждают получение холдингом «Восток инвестиции» регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинают работу над техническим закрытием сделки.
Владимир Путин летом 2022 года запретил сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран. Решение было введено указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». В документе оговаривается, что сделки могут совершаться на основании специального решения президента.
Маркетплейс Ozon летом 2023 года заявил о планах сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Решение объяснялось стремлением холдинговой структуры быть «как можно ближе» к операционным юрлицам в РФ.