Объем утечек данных клиентов финансового сектора в РФ за год вырос в три раза

Россия находится на втором месте среди стран по утечкам в финансовом секторе: в 2023 году на нее пришлось 6,1% от общего числа таких инцидентов, годом ранее — 9,8%, а в 2021 году — 21,2%. На первом месте — США (44,3% всех утечек в прошлом году). Всего в 2023 году эксперты InfoWatch зафиксировали в мире 1049 случаев утечек конфиденциальной информации из банков и других финансовых организаций. За год этот показатель увеличился на 79,5%, а по сравнению с 2021 годом — в 6,7 раза.