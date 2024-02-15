Nvidia стала третьей по объему капитализации в США

На торгах в среду акции Nvidia выросли на 2,46%, увеличив капитализацию компании до $1,825 трлн. Акции Alphabet на торгах выросли всего на 0,55%, и капитализация этой компании составила $1,821 трлн. Капитализация Amazon по итогам вчерашних торгов выросла до $1,776 трлн. Nvidia контролирует около 80% рынка высокопроизводительных чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря положению компании и очень активному спросу на такие полупроводники в условиях высокого интереса к развитию ИИ, акции Nvidia в прошлом году подорожали втрое, а с начала этого года выросли еще на 47%.
Судя по прогнозам на текущий год аналитической компании IDC, мировая индустрия полупроводников имеет все шансы на уверенный рост. Эксперты оценивают его в 13−20%. По прогнозам аналитиков, квартальная отчетность, которую Nvidia представит 21 февраля, опять будет рекордной. Но эксперты предупреждают, что отсутствие рекордов у Nvidia может разочаровать инвесторов. «Рынок признает Nvidia королем ИИ. Но если Nvidia выдаст хоть один плохой квартальный отчет, если они не превзойдут с лихвой ожидания инвесторов, то они могут в ходе всего одних электронных торгов упасть на 20−30%», — считает генеральный директор американской компании Longbow Asset Management Джейк Доллархайд.
Алена Миклашевская