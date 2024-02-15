НСПК изменит систему индикаторов подозрительных операций в СБП

Как объяснил Гутник Frank Media, НСПК оптимизирует данные, которые используются в индикаторах подозрительной операции (ИПО) на основе анализа трендов и изменений мошеннических схем. По его словам, это позволяет более качественно выявлять операции, которые проводятся без согласия клиента банка. «ИПО показывает свою эффективность, но — как и любой элемент защиты — он требует постоянного развития. Эта работа сейчас и ведется НСПК вместе с банками», — отметил Гутник.