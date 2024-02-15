НСПК изменит систему индикаторов подозрительных операций в СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) модифицирует систему индикаторов подозрительных операций в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил Артем Гутник, руководитель кибербезопасности НСПК. Его слова приводит Интерфакс.
Об этом Гутник заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. По оценке организации, изменения помогут вдвое увеличить эффективность противодействия мошенничеству.
Как объяснил Гутник Frank Media, НСПК оптимизирует данные, которые используются в индикаторах подозрительной операции (ИПО) на основе анализа трендов и изменений мошеннических схем. По его словам, это позволяет более качественно выявлять операции, которые проводятся без согласия клиента банка. «ИПО показывает свою эффективность, но — как и любой элемент защиты — он требует постоянного развития. Эта работа сейчас и ведется НСПК вместе с банками», — отметил Гутник.
СБП все чаще используется мошенниками для вывода средств со счетов клиентов, сказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на екатеринбуржском форуме. По его мнению, ИПО нужно обновить. «Сейчас этот инструмент неэффективный. Его можно развивать как в сторону очернения транзакций, так и в сторону обеления», — сообщил он на форуме.