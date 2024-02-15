Немецкий Daimler продал долю в «КамАЗе»

С февраля 2022 года, отметил Сергей Когогин, немецкий концерн не участвовал в работе производителя. «Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — сказал господин Когогин.