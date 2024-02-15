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Компания SpaceX cменила штат регистрации с Делавэра на Техас

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что штат регистрации компании SpaceX сменился с Делавэра на Техас. В соцсети X он прикрепил документ от канцелярии губернатора Техаса об изменении регистрации. Господин Маск посоветовал другим предпринимателям как можно скорее последовать ему примеру.
Источник: Reuters

12 февраля Associated Press сообщило, что другая компания Илона Маска — Neuralink — изменила место регистрации с Делавэра на Неваду. 1 февраля сообщалось о его планах обсудить вопрос смены регистрации компании Tesla.

Этому предшествовало решение суда штата Делавэр, запрещающее выплату Илону Маску вознаграждения от Tesla в размере $55,8 млрд. Реагируя на решение судьи Каталин Маккормик, господин Маск написал в соцсети X: «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Вслед за этим он запустил опрос среди своих подписчиков о том, стоит ли перенести регистрацию Tesla в Техас: из 1,1 млн проголосовавших 87% высказались за перенос.

Лусине Баласян