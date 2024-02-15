Компания SpaceX cменила штат регистрации с Делавэра на Техас

Этому предшествовало решение суда штата Делавэр, запрещающее выплату Илону Маску вознаграждения от Tesla в размере $55,8 млрд. Реагируя на решение судьи Каталин Маккормик, господин Маск написал в соцсети X: «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Вслед за этим он запустил опрос среди своих подписчиков о том, стоит ли перенести регистрацию Tesla в Техас: из 1,1 млн проголосовавших 87% высказались за перенос.