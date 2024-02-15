Фондовый индекс Тайваня вырос до рекордного уровня на фоне оптимизма по поводу ИИ

Интерес инвесторов к TSMC и другим поставщикам Nvidia усилился после того, как в январе директор Nvidia Джейсен Хуанг прибыл на Тайвань, считает инвестиционный директор по азиатским акциям глобальной инвесткомпании Abrdn Синь-Яо Нг. Хуанг встретился с руководством TMSC и обсудил ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта. Рыночная капитализация Nvidia взлетела до $1,82 трлн, обогнав Amazon и Alphabet, а также позволив компании выйти на третье место среди крупнейших компаний США.