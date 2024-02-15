Фондовый индекс Тайваня вырос до рекордного уровня на фоне оптимизма по поводу ИИ

Фондовый индекс Тайваня Taiex поднялся до самого высокого уровня за всю историю, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. В ходе торгов 15 февраля Taiex вырос на 3,03%, до 18 644,57 пункта, на максимуме он достигал 18 725,47 пункта.
Taiex вырос благодаря тому, что на настроения инвесторов повлияли ожидания бума спроса на технологии искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Основная часть прироста индекса пришлась на акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), которая производит, в том числе чипы для Nvidia. Бумаги TSMC на Тайване выросли на 7,9%.
Неделей ранее TSMC отчиталась о росте выручки на 7,9% в январе, до 215,79 млрд тайваньских долларов ($6,9 млрд). TSMC по мере роста спроса может опередить конкурентов благодаря лидерству в области самых передовых технологий и чипов для искусственного интеллекта, писал Bloomberg. На тот момент биржа была закрыта из-за каникул по случаю китайского Нового года.
Инвесторы продолжают вкладывать деньги в то, что связано с искусственным интеллектом, и это привело к росту акций производителей чипов и других технологических компаний по всему миру, отмечает Bloomberg.
Интерес инвесторов к TSMC и другим поставщикам Nvidia усилился после того, как в январе директор Nvidia Джейсен Хуанг прибыл на Тайвань, считает инвестиционный директор по азиатским акциям глобальной инвесткомпании Abrdn Синь-Яо Нг. Хуанг встретился с руководством TMSC и обсудил ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта. Рыночная капитализация Nvidia взлетела до $1,82 трлн, обогнав Amazon и Alphabet, а также позволив компании выйти на третье место среди крупнейших компаний США.